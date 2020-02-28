В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Британский ученый родом из Британский ученый родом из России Светлана Лохова проиграла иск о клевете к предполагаемому информатору ФБР Стефану Халперу и нескольким СМИ США , которые строили предположения о ее связях с российскими властями и разведкой на фоне "российского расследования", говорится в документах суда.

Федеральный судья Леони Бринкема постановила отклонить иск Лоховой к Халперу, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и телеканалу MSNBC, от которых истица требовала компенсации в размере 25 миллионов долларов.

В 57-страничном постановлении судья отмечает, что истица предполагала в действиях ответчиков "широкий сговор с целью очернения и нанесения ей ущерба". Однако судья не нашла этому подтверждений.

Как утверждает Лохова, Халпер и СМИ были в сговоре и распространяли ложную информацию о том, что она на протяжении ряда лет состояла в близких отношениях с Майклом Флинном, который занимал пост главы военной разведки США. Отдельные журналисты строили предположения, что Лохова работала на российскую разведку с целью скомпрометировать Флинна. Лохова опровергает какие-либо неподобающие отношения с Флинном и заявляет, что никогда не служила в российских спецслужбах.

Флинн менее месяца прослужил помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в начале 2017 года и был уволен на фоне скандала. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Флинна в том, что тот лгал ФБР о своих разговорах с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Флинн сначала признал себя виновным в даче ложных показаний, но затем попытался отменить сделку с обвинением. Приговор Флинну до сих пор не вынесен.

Судья в США постановила, что иск Лоховой недостаточно обосновывает ее предположения, что Халпер и американские СМИ хотели нанести ей умышленный ущерб. Судья напоминает, что в штате Виргиния, где был подан иск, срок дел о клевете - один год, а под это определение подпадает лишь одна статья Washington Post из целого ряда, которые упоминает истица. Но в этой статье не говорится напрямую, что Лохова была "русской шпионкой", что у нее был "роман с Флинном по указаниям российской разведки" и что она "скомпрометировала генерала Флинна", указывает судья.

"Проще говоря, в этой статье нет ничего, порочащего истицу", - говорится в решении суда.

При этом судья отклонила прошение ответчика Халпера, который требовал судебных санкций к Лоховой и ее адвокату Стивену Блиссу. По ее словам, Халпер не доказал злонамеренный характер действий истицы и адвоката. Судья добавила при этом, что Блисс еще может быть оштрафован в будущем, если он будет и дальше подавать "неподобающие требования или заниматься необоснованными исками" уже после его решения в суде.

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предполагаемое "российское вмешательство" в выборы в США, а также "сговор" Дональда Трампа и его окружения с Россией, наличие которого отрицали как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, которые Россия опровергает, но не нашел признаков сговора Трампа с Москвой.