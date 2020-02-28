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В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
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РИА Новости

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

08:15 28.02.2020 (обновлено: 17:59 28.02.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МИНСК, 28 фев — РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
"Двадцать седьмого февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минздраве напомнили, что из-за ухудшения эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии проводят обследования всех, кто прибывает из этих стран.
Таким образом, 27 февраля при лабораторном типировании коронавирус выявили у иранца, который прилетел в Баку 22 февраля. Сейчас он и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Сообщается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
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Также подчеркивается, что в настоящее время в Белоруссии проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, более 2,7 тысячи скончались, свыше 36 тысяч вылечились.
Случаи заражения отмечаются и за пределами Китая — заболевших уже больше трех с половиной тысяч, умерли 57 человек.
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