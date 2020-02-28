В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса , сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.

"Двадцать седьмого февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана ", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минздраве напомнили, что из-за ухудшения эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии проводят обследования всех, кто прибывает из этих стран.

Таким образом, 27 февраля при лабораторном типировании коронавирус выявили у иранца, который прилетел в Баку 22 февраля. Сейчас он и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Сообщается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Также подчеркивается, что в настоящее время в Белоруссии проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, более 2,7 тысячи скончались, свыше 36 тысяч вылечились.