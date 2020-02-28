В здании в центре Владивостока потушили пожар

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что информация о возгорании в трехэтажном здании поступила в 8.00 (1.00 мск). Горели чердак и часть помещений на верхнем этаже. В 8.44 пожар был локализован на площади 160 "квадратах". В соцсетях очевидцы распространили видео с места пожара, на кадрах видно, как с крыши здания валит густой дым.