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В здании в центре Владивостока потушили пожар
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РИА Новости

В здании в центре Владивостока потушили пожар

07:43 28.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на верхнем этаже здания в центре Владивостока, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что информация о возгорании в трехэтажном здании поступила в 8.00 (1.00 мск). Горели чердак и часть помещений на верхнем этаже. В 8.44 пожар был локализован на площади 160 "квадратах". В соцсетях очевидцы распространили видео с места пожара, на кадрах видно, как с крыши здания валит густой дым.
"В 12.54 (05.24 мск) пожар в здании на улице Уткинская ликвидирован... Пострадавших нет. К тушению привлекались 28 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
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