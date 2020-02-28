Температура у ребенка в "Шереметьево" не связана с коронавирусом

"После прибытия воздушного судна сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно поднялись на борт. В результате проведенного санитарно-карантинного контроля установлено: больной пассажир – ребенок 2019 года рождения (гражданка России), возвращался с родителями с отдыха из Таиланда. Проживали и питались в отеле", - говорится в сообщении.