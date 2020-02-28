Температура у ребенка в "Шереметьево" не связана с коронавирусом

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение температуры у ребенка, прилетевшего из Таиланда в Москву, связано с прорезыванием зубов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее СМИ сообщили, что у ребенка на борту севшего в "Шереметьево" самолета подозревают новый коронавирус.
"После прибытия воздушного судна сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно поднялись на борт. В результате проведенного санитарно-карантинного контроля установлено: больной пассажир – ребенок 2019 года рождения (гражданка России), возвращался с родителями с отдыха из Таиланда. Проживали и питались в отеле", - говорится в сообщении.
"В результате осмотра медицинским работником установлено, что повышение температуры тела у ребенка связано с прорезыванием зубов", - сообщили в надзоре.
На борту провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий и бесконтактную термометрию пассажиров, и людей с признаками инфекционных заболеваний не выявили, уточнили в пресс-службе.
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