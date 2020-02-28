Прославившийся на "евромайдане" экс-депутат Рады стал таксистом

Ранее в соцсетях появилась информация , что в Киеве появился водитель такси, похожий на Гаврилюка. Алла Железняк после одной из поездок разместила фото таксиста, который имеет внешнее сходство с экс-парламентарием.

"Вызвала сегодня (26 февраля – Прим. ред.) такси. На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что ошибаюсь. Вживую еще более похож", - прокомментировала она фото.

В комментариях девушка добавила, что разговаривал мужчина на украинском языке, ехал "вежливо".

Позднее Железняк написала в Facebook, что после публикации поста ее телефон и мессенджеры "разрываются".

Ей ответил в комментариях сам Гаврилюк. "Рано или поздно это должно было случиться. Надеюсь, Вы были довольны поездкой", – написал бывший парламентарий.

Михаил Гаврилюк получил известность после того, как в январе 2014 года в разгар событий на Майдане в центре Киева он оказался раздетым донага в окружении бойцов украинской милиции. Позднее он стал депутатом Рады, запомнившись необычными предложения, в частности, о легализации проституции.

В Раду нового созыва в 2019 году Гаврилюк не смог избраться, на выборах по своему округу в Киевской области он набрал всего 0,56 процента.