Пригожин прокомментировал конфликт с Гордон

Поводом для конфликта послужили планы певицы Валерии , жены Пригожина, создать партию "Сильные женщины". Гордон раскритиковала это решение, выразив мнение, что певица "не способна объединять". В ответ продюсер заявил, что причиной критики телеведущей стала "женская ревность". После этого Гордон объявила о намерении раскрыть "неприглядные поступки", которые, по ее мнению, лежат на совести продюсера.

"А кто такая Катя Гордон? Адвокат без статуса, певица без голоса", - заявил Пригожин, отметив при этом, что лично не знаком с ней.

По мнению продюсера, телеведущая пытается привлечь его и Валерию "к своему конфликту".

"У нее были виды на общество сильных женщин, она пользуется фамилией известного телеведущего, у нее нет своей фамилии. Она использует ситуацию для собственного пиара", - сказал он.