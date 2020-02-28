Пригожин прокомментировал конфликт с Гордон

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в эфире НСН конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
Поводом для конфликта послужили планы певицы Валерии, жены Пригожина, создать партию "Сильные женщины". Гордон раскритиковала это решение, выразив мнение, что певица "не способна объединять". В ответ продюсер заявил, что причиной критики телеведущей стала "женская ревность". После этого Гордон объявила о намерении раскрыть "неприглядные поступки", которые, по ее мнению, лежат на совести продюсера.
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"А кто такая Катя Гордон? Адвокат без статуса, певица без голоса", - заявил Пригожин, отметив при этом, что лично не знаком с ней.
По мнению продюсера, телеведущая пытается привлечь его и Валерию "к своему конфликту".
"У нее были виды на общество сильных женщин, она пользуется фамилией известного телеведущего, у нее нет своей фамилии. Она использует ситуацию для собственного пиара", - сказал он.
Пригожин выразил мнение, что данная ситуация – "хайп" на имени Валерии, назвав при этом Гордон "фальсификатом".
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