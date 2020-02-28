В центре Владивостока начался пожар в трехэтажном здании

"В 8.00 (1.00 мск) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании по адресу улица Уткинская, 14. Расчеты огнеборцев Владивостокского гарнизона пожарной охраны... прибыли по указанному адресу уже спустя две минуты. Горели чердак и часть помещений на верхнем этаже", - говорится в сообщении.