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В центре Владивостока начался пожар в трехэтажном здании
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РИА Новости

В центре Владивостока начался пожар в трехэтажном здании

03:20 28.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Спасатели во Владивостоке тушат пожар на площади 160 квадратных метров на чердаке и верхнем этаже здания в центре города, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
"В 8.00 (1.00 мск) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании по адресу улица Уткинская, 14. Расчеты огнеборцев Владивостокского гарнизона пожарной охраны... прибыли по указанному адресу уже спустя две минуты. Горели чердак и часть помещений на верхнем этаже", - говорится в сообщении.
Внутри здания пожарные никого не обнаружили. В 8.44 пожар был локализован на площади в 160 "квадратов". Пострадавших нет. Тушение продолжается.
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