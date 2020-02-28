В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии

АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турецкие пользователи испытывают сложности с доступом к Twitter, Instagram и Турецкие пользователи испытывают сложности с доступом к Facebook YouTube после сообщения о гибели 22 турецких военных в сирийском Идлибе , передает корреспондент РИА Новости.

В корпункте РИА Новости в Анкаре отсутствует доступ к наиболее популярным социальным сетям. Ранее турецкие власти блокировали доступ к соцсетям после крупных терактов.

По данным сервиса Downdetector, проблемы также с доступом к крупным провайдерам мобильного интернета и Google.

В пятницу губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил о гибели 22 турецких поенных при авиаударе сирийских ВВС в Идлибе. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.