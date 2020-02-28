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Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
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РИА Новости

Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова

01:24 28.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин вступил в перепалку со Львом Лещенко на фоне конфликта, возникшего между ними из-за заявлений певца Юрия Шатунова.
Ранее в эфире шоу "Привет, Андрей" Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом. После этого Лещенко выразил мнение, что весь успех "Ласкового мая" был связан с Шатуновым, назвав при этом Разина "администратором", который "выдает себя за певца". В середине февраля Разин подал иск в суд против Шатунова и Лещенко, обвинив их в клевете. Лещенко, комментируя иск продюсера, назвал его "сбитым летчиком" и посоветовал обратиться к психологу.
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"Лев Валерьянович, я Вас как раз и позвал в суд, чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной. В отличие от Вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо. Так что, по всей видимости, будем в суде разбираться, почему Вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала "Россия-1" ставите диагнозы людям", - написал Разин в своем Instagram.
При этом продюсер призвал Лещенко "прекратить оскорбления" и "мужественно" прийти в суд, где, по его словам, можно будет установить, "кто прав, а кто виноват".
"Сначала разберитесь, а потом давайте оценку людям, к которым Вы не имеете никакого отношения. До свидания. Встретимся в суде", - заключил Разин.
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