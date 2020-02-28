Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова

Ранее в эфире шоу "Привет, Андрей" Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом. После этого Лещенко выразил мнение, что весь успех "Ласкового мая" был связан с Шатуновым, назвав при этом Разина "администратором", который "выдает себя за певца". В середине февраля Разин подал иск в суд против Шатунова и Лещенко, обвинив их в клевете. Лещенко, комментируя иск продюсера, назвал его "сбитым летчиком" и посоветовал обратиться к психологу.