В Гондурасе американка умерла от пневмонии

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Американская туристка скончалась на острове Роатан ( Американская туристка скончалась на острове Роатан ( Гондурас ) от пневмонии, власти страны решили задействовать протоколы, применяемые при коронавирусе , сообщает издание Prensa

Женщина в возрасте 44 лет была пассажиркой круизного судна, прибывшего на остров в среду. По словам супруга, у нее были симптомы пневмонии. 24 февраля у женщины появились боли в груди, высокая температура и сильный кашель.

Тело погибшей доставили в одну из больниц острова.

Минздрав Гондураса уточнил, что женщина не имела контактов с заболевшими коронавирусом.

Пока коронавирус подтвержден только в трех странах Америки - США, Канаде и Бразилии.