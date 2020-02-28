В Гондурасе американка умерла от пневмонии

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Американская туристка скончалась на острове Роатан (Гондурас) от пневмонии, власти страны решили задействовать протоколы, применяемые при коронавирусе, сообщает издание Prensa.
Женщина в возрасте 44 лет была пассажиркой круизного судна, прибывшего на остров в среду. По словам супруга, у нее были симптомы пневмонии. 24 февраля у женщины появились боли в груди, высокая температура и сильный кашель.
Тело погибшей доставили в одну из больниц острова.
Минздрав Гондураса уточнил, что женщина не имела контактов с заболевшими коронавирусом.
Пока коронавирус подтвержден только в трех странах Америки - США, Канаде и Бразилии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса