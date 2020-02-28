На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Украина вводит в пятницу на границе с Россией температурный контроль въезжающих, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил в четверг глава украинского МВД Арсен Аваков.
Ранее Аваков сказал, что обязательно измерять температуру тела будут у всех прибывающих на Украину из любой страны. Ни на Украине зараженных коронавирусом сейчас нет, в России только трое эвакуированных из Китая, они в карантине.
"Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в АТО (в зону операции объединенных сил в Донбассе), в Крым. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры", - заявил Аваков в эфире телеканала "1+1".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса