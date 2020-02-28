На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

"Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в АТО (в зону операции объединенных сил в Донбассе), в Крым. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры", - заявил Аваков в эфире телеканала "1+1".