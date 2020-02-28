Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну

"Я осмелюсь сказать такую вещь. Уважаемые украинцы, я думаю, что нашей стране, к большому сожалению, единичных случаев заболевания (новым коронавирусом – ред.) вряд ли удастся избежать. Но я могу сказать, что мы подготовлены очень-очень мощно", - сказал Данилов в четверг в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".