Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в стране будут единичные случаи заболевания новым коронавирусом.
"Я осмелюсь сказать такую вещь. Уважаемые украинцы, я думаю, что нашей стране, к большому сожалению, единичных случаев заболевания (новым коронавирусом – ред.) вряд ли удастся избежать. Но я могу сказать, что мы подготовлены очень-очень мощно", - сказал Данилов в четверг в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".
По его словам, власти в том числе подготовили необходимую логистику, может быть задействована авиация для предотвращения распространения коронавируса и лечения больных.
Данилов также сказал, что пока в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса