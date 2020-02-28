На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Более 40 человек умерли на Более 40 человек умерли на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне, заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.

"Для Украины грипп сегодня на первом месте. Грипп есть, грипп циркулирует. В этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа", - заявил Ляшко в эфире программы "Право на власть" на канале " 1+1 ".

По его словам, основной причиной летального исхода из-за болезни гриппом является позднее обращение к врачу. Ляшко сказал, что также в стране существует проблема, когда люди не вакцинируются от гриппа. Замминистра призвал граждан беречь свое здоровье и проводить вакцинацию от болезней, которые можно предотвратить, в том числе от гриппа.

Ранее гендиректор директората общественного здоровья минздрава Андрей Скипальский заявил, что дефицит хирургических масок наблюдается на Украине из-за вспышки гриппа.