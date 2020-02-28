На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Более 40 человек умерли на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне, заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
"Для Украины грипп сегодня на первом месте. Грипп есть, грипп циркулирует. В этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа", - заявил Ляшко в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".
По его словам, основной причиной летального исхода из-за болезни гриппом является позднее обращение к врачу. Ляшко сказал, что также в стране существует проблема, когда люди не вакцинируются от гриппа. Замминистра призвал граждан беречь свое здоровье и проводить вакцинацию от болезней, которые можно предотвратить, в том числе от гриппа.
Ранее гендиректор директората общественного здоровья минздрава Андрей Скипальский заявил, что дефицит хирургических масок наблюдается на Украине из-за вспышки гриппа.
Ранее заммэра города Днепр Михаил Лысенко сообщил, что учебу во всех школах города приостановят до 17 февраля из-за превышения эпидемпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также власти Мариуполя сообщили, что в городе все школы закрыты на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Кроме того, карантин объявлен в Ровенской, Сумской и Винницкой областях - там из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ уже прекратили работать почти 70 учебных учреждений.
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