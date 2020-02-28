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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T00:27+0300
https://ria.ru/20200228/1565303538.html
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_22611b0693226cea8eaab3aa3f3e2d2d.jpg
РИА Новости

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО

00:27 28.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на фоне обострения в сирийском Идлибе, сообщила пресс-служба турецкого МИД в пятницу.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что девять турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
"Наш министр провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
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Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием. Эрдоган также заявлял, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
ГРанее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуНАТОТурцияСирияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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