В российском онлайн-кинотеатре появятся чилийские документальные ленты

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На проходящем в Берлине кинорынке EFM, приуроченном к Берлинскому кинофестивалю, онлайн-кинотеатр tvzavr договорился о загрузке около ста документальных чилийских фильмов, сообщает пресс-служба кинотеатра.

В этом году Берлинале посвящен чилийскому кинематографу.

"Для меня, как для закупщика, было очень важно найти не только качественный, но и интересный контент", – говорит директор по закупке контента tvzavr Елена Хлебникова.

Новые фильмы появятся на платформе в течение месяца.

"Tvzavr уже давно начал думать в сторону документального кино, поскольку предложение в этой нише достаточно слабо представлено на российском VOD-рынке", – говорит владелец tvzavr Руслан Кафтанатий.

Помимо Sander Films, представители tvzavr также заключили порядка 30 контрактов с различными студиями, включая Reason8 Films, M Pictures, Sonovision, Devil Works, Glass House Distribution, Ytinifni Pictures.

Таким образом, по итогу EFM-2020 библиотека MoviesChain онлайн кинотеатра tvzavr должна увеличиться на 4000 наименований.