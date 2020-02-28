Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-28T02:44+0300
https://ria.ru/20200228/1565298626.html
В российском онлайн-кинотеатре появятся чилийские документальные ленты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565018868_0:0:1780:1001_1036x0_80_0_0_c3ee9220d475bb4e008b95be4758152d.jpg
РИА Новости

В российском онлайн-кинотеатре появятся чилийские документальные ленты

01:17 28.02.2020 (обновлено: 02:44 28.02.2020)
10
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Гунда"
Кадр из фильма Гунда
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На проходящем в Берлине кинорынке EFM, приуроченном к Берлинскому кинофестивалю, онлайн-кинотеатр tvzavr договорился о загрузке около ста документальных чилийских фильмов, сообщает пресс-служба кинотеатра.
В этом году Берлинале посвящен чилийскому кинематографу.
"Для меня, как для закупщика, было очень важно найти не только качественный, но и интересный контент", – говорит директор по закупке контента tvzavr Елена Хлебникова.
Новые фильмы появятся на платформе в течение месяца.
"Tvzavr уже давно начал думать в сторону документального кино, поскольку предложение в этой нише достаточно слабо представлено на российском VOD-рынке", – говорит владелец tvzavr Руслан Кафтанатий.
Помимо Sander Films, представители tvzavr также заключили порядка 30 контрактов с различными студиями, включая Reason8 Films, M Pictures, Sonovision, Devil Works, Glass House Distribution, Ytinifni Pictures.
Таким образом, по итогу EFM-2020 библиотека MoviesChain онлайн кинотеатра tvzavr должна увеличиться на 4000 наименований.
"На мой взгляд, это был один из самых продуктивных кинорынков за долгое время. Мы договорились о множестве интересных и уникальных партнерств, которые готовы экспериментировать вместе с нами, развиваться, делать кинобизнес проще и прозрачнее. <…> Берлин стал отправной точкой, с которой мы начали все нововведения воплощать в жизнь", – говорит директор по PR tvzavr Олеся Теплова.
Английская актриса Хелен Миррен. Архивное фото.
Вчера, 08:00Культура
Хелен Миррен: я перешла от Шекспира к Вину Дизелю
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыБерлин (город)
Рекомендуем
Демонстрация скрытого люка в самолете Boeing 777 авиакомпании Virgin Australia
Стюард показал секретный запасной выход бортпроводников в самолете
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире
Самолет в небе
Россия ограничила авиасообщение с Ираном
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев
Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018
Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей
Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович
Глава коллегии ЕЭК сообщил о планах встретиться с Мишустиным
Судейский молоток
Суд вынес приговор водителю бензовоза за смертельное ДТП на Урале
Крым
Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым
Пилотажная группа ВВС Испании Patrulla Aguila во время выступления на авиашоу
При крушении самолета ВВС Испании погиб офицер группы высшего пилотажа
Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Дуке счел доклад УВКПЧ ООН вмешательством в дела Колумбии
Порт в ОАЭ
ОАЭ временно прекратили морское пассажирское сообщение с Ираном
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович
Лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 19 мая
Самолеты-перехватчики Су 27
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Альбин Курти
Косовский "премьер" пригрозил возвратом пошлин на сербские товары
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния