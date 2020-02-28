"Метромозг" расширит кругозор пассажирам подземки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода во время поездки в метро смогут пополнить багаж знаний: необычный вагон "Метромозг" начнет курсировать в ближайшее время, сообщают организаторы проекта.

Пассажиры откроют для себя много нового — например, как зажечь солнце на земле, когда сбудутся прогнозы фантастов, или что общего у чайника и атомной станции. И не только: в вагоне будут размещены QR-коды, по ним можно найти еще больше фактов или поиграть в игры, скачать фрагменты книг. Все ссылки будут постоянно обновляться, поэтому каждая поездка позволит узнать что-то новое и интересное.

Первую поездку умный вагон совершит 4 марта. В этот день в нем также пройдет игра "Что? Где? Когда?", которую проведет капитан команды ГК "Росатом" Константин Рудер.

Состав прибудет на Горьковскую станцию в 10:40, а затем отправится по маршруту вместе с пассажирами. На платформе состоится торжественное открытие с участием персонажей детских книг: Громозека, Алиса, ученый кот Мурлыка и другие герои будут проводить литературные викторины и дарить сувениры.

Состав будет следовать по линиям "Автозаводская" и "Сормовская" в течение всего года.