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2020-02-28T14:56+0300
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"Метромозг" расширит кругозор пассажирам подземки
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РИА Новости

"Метромозг" расширит кругозор пассажирам подземки

08:00 28.02.2020 (обновлено: 14:56 28.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий СоколовСтанция метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде
Станция метро Стрелка в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Григорий Соколов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода во время поездки в метро смогут пополнить багаж знаний: необычный вагон "Метромозг" начнет курсировать в ближайшее время, сообщают организаторы проекта.
Пассажиры откроют для себя много нового — например, как зажечь солнце на земле, когда сбудутся прогнозы фантастов, или что общего у чайника и атомной станции. И не только: в вагоне будут размещены QR-коды, по ним можно найти еще больше фактов или поиграть в игры, скачать фрагменты книг. Все ссылки будут постоянно обновляться, поэтому каждая поездка позволит узнать что-то новое и интересное.
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Первую поездку умный вагон совершит 4 марта. В этот день в нем также пройдет игра "Что? Где? Когда?", которую проведет капитан команды ГК "Росатом" Константин Рудер.
Состав прибудет на Горьковскую станцию в 10:40, а затем отправится по маршруту вместе с пассажирами. На платформе состоится торжественное открытие с участием персонажей детских книг: Громозека, Алиса, ученый кот Мурлыка и другие герои будут проводить литературные викторины и дарить сувениры.
Состав будет следовать по линиям "Автозаводская" и "Сормовская" в течение всего года.
"Метромозг" — это проект о науке и чтении, реализованный Информационным центром атомной энергии, Нижегородской областной детской библиотекой имени Т. А. Мавриной и Нижегородским метрополитеном.
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Хорошие новостиХорошие новостиНижний Новгород
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