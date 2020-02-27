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При крушении самолета ВВС Испании погиб офицер группы высшего пилотажа
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РИА Новости

При крушении самолета ВВС Испании погиб офицер группы высшего пилотажа

23:50 27.02.2020
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© AFP 2020 / Sergio CamachoПилотажная группа ВВС Испании Patrulla Aguila во время выступления на авиашоу
Пилотажная группа ВВС Испании Patrulla Aguila во время выступления на авиашоу
© AFP 2020 / Sergio Camacho
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жертвой крушения самолета военно-воздушных сил Испании стал офицер авиационной группы высшего пилотажа, сообщает командование ВВС.
Ранее сообщалось, что самолет C-101 из Главной академии ВВС разбился у берегов провинция Мурсия на юго-востоке страны.
"С прискорбием сообщаем, что наш товарищ майор Эдуардо Гарвалена Креспо погиб", - говорится в заявлении ВВС.
Отмечается, что погибший летчик входил в пилотажную группу Patrulla Águila ("Орлиный патруль"), представляющую испанские ВВС на международных авиашоу. Крушение произошло во время испытательного полета.
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2011104
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