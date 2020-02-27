При крушении самолета ВВС Испании погиб офицер группы высшего пилотажа

"С прискорбием сообщаем, что наш товарищ майор Эдуардо Гарвалена Креспо погиб", - говорится в заявлении ВВС.

Отмечается, что погибший летчик входил в пилотажную группу Patrulla Águila ("Орлиный патруль"), представляющую испанские ВВС на международных авиашоу. Крушение произошло во время испытательного полета.