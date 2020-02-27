При крушении самолета ВВС Испании погиб офицер группы высшего пилотажа

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жертвой крушения самолета военно-воздушных сил Испании стал офицер авиационной группы высшего пилотажа, сообщает командование ВВС.
Ранее сообщалось, что самолет C-101 из Главной академии ВВС разбился у берегов провинция Мурсия на юго-востоке страны.
"С прискорбием сообщаем, что наш товарищ майор Эдуардо Гарвалена Креспо погиб", - говорится в заявлении ВВС.
Отмечается, что погибший летчик входил в пилотажную группу Patrulla Águila ("Орлиный патруль"), представляющую испанские ВВС на международных авиашоу. Крушение произошло во время испытательного полета.