Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T23:34+0300
https://ria.ru/20200227/1565302961.html
Коронавирус у госпитализированных в Черновцах не нашли
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565016026_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_44c4358344ab91f0fb1120390c3aba29.jpg
РИА Новости

Коронавирус у госпитализированных в Черновцах не нашли

23:34 27.02.2020
707
© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Анализы на коронавирус у госпитализированных в украинских Черновцах показали отрицательный результат, сообщил в четверг губернатор области Сергей Осачук.
Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно посещала Италию. Позднее с подозрением на коронавирус был госпитализирован мужчина, который также недавно посещал эту страну.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Вчера, 21:03
Украинский министр показал, как надо чихать, прикрываясь ногой
"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса!" - написал губернатор в Facebook.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки начали проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. Аналогичные проверки начали проводить на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.
Вагон поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев
Вчера, 16:51
На украинских вокзалах появились изоляторы из-за коронавируса
410111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыЧерновцыВ мире
Рекомендуем
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Самолет в небе
Россия ограничила авиасообщение с Ираном
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Знак коронавируса
В Швеции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Крым
Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым
Самолеты-перехватчики Су 27
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Гондурас
В Гондурасе американка умерла от пневмонии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Машины скорой помощи в Греции
Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния