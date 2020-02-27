Коронавирус у госпитализированных в Черновцах не нашли

Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно посещала Италию. Позднее с подозрением на коронавирус был госпитализирован мужчина, который также недавно посещал эту страну.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки начали проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. Аналогичные проверки начали проводить на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.