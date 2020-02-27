Тимошенко оценила возможное назначение Тигипко на пост премьера

КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что бизнесмен Сергей Тигипко не сможет вести свою политику, если станет премьер-министром Украины.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, президент Владимир Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к премьеру Алексею Гончаруку.
"Скажите мне, пожалуйста, если та политика, которая велась при (Петре) Порошенко, полностью тотально сохранилась сейчас при Владимире Зеленском. Что может изменить премьер-министр, у которого нет ни фракции в парламенте, ни большинства в правительстве (ему же назначат министров, это же очевидно)?! У него нет ничего. Я очень хорошо помню эту историю, когда я работала в таких условиях премьер-министром. Он как минимум не сможет вести свою политику. Он будет вынужден вести политику, которая навязана внешне из-за границ Украины, или его уберут и еще раз сольют на него все, что не нравится людям", - заявила Тимошенко в четверг в эфире телеканала "Наш".
По данным украинских СМИ, решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять. При этом депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в среду заявил, что Тигипко уже не рассматривается на должность премьер-министра Украины.