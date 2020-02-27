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Тимошенко оценила возможное назначение Тигипко на пост премьера
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РИА Новости

Тимошенко оценила возможное назначение Тигипко на пост премьера

23:34 27.02.2020 (обновлено: 23:36 27.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНародный депутат Сергей Тигипко
Народный депутат Сергей Тигипко
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что бизнесмен Сергей Тигипко не сможет вести свою политику, если станет премьер-министром Украины.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, президент Владимир Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к премьеру Алексею Гончаруку.
"Скажите мне, пожалуйста, если та политика, которая велась при (Петре) Порошенко, полностью тотально сохранилась сейчас при Владимире Зеленском. Что может изменить премьер-министр, у которого нет ни фракции в парламенте, ни большинства в правительстве (ему же назначат министров, это же очевидно)?! У него нет ничего. Я очень хорошо помню эту историю, когда я работала в таких условиях премьер-министром. Он как минимум не сможет вести свою политику. Он будет вынужден вести политику, которая навязана внешне из-за границ Украины, или его уберут и еще раз сольют на него все, что не нравится людям", - заявила Тимошенко в четверг в эфире телеканала "Наш".
По данным украинских СМИ, решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять. При этом депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в среду заявил, что Тигипко уже не рассматривается на должность премьер-министра Украины.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове.
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