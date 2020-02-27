Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские самолеты в Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований. Об этом "Известиям" заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт напомнил, что Турция пока не получила от США зенитные ракетные комплексы Patriot , однако в ее распоряжении есть собственные аналоги ПЗРК Stinger, которые поражают воздушные цели на расстоянии до четырех километров. Михайлов отметил, что главной защитой от турецких ПЗРК становится высота применения российской авиации.

"Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов", — рассказал эксперт.

Однако применяемые в Сирии Су-34 и Су-25 летают на более низких высотах и бьют по наземным целям. Поэтому эти бомбардировщики и штурмовики оснащают защитой от ПЗРК противников, объяснил Михайлов.

Так, у Су-25 есть бронированная кабина и комплекс обороны семейства "Витебск", который выстреливает ложные тепловые цели. В свою очередь, Су-34 обладает собственной системой радиоэлектронной борьбы, которая не дает врагу ударить по самолету. Она поражает и комплексы самонаведения вражеских ракет.