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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T23:08+0300
https://ria.ru/20200227/1565302488.html
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/133808/25/1338082574_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_761abc9e0b1e0260a52bd6e034441f9f.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

23:08 27.02.2020
19372
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований. Об этом "Известиям" заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Эксперт напомнил, что Турция пока не получила от США зенитные ракетные комплексы Patriot, однако в ее распоряжении есть собственные аналоги ПЗРК Stinger, которые поражают воздушные цели на расстоянии до четырех километров. Михайлов отметил, что главной защитой от турецких ПЗРК становится высота применения российской авиации.
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"Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов", — рассказал эксперт.
Однако применяемые в Сирии Су-34 и Су-25 летают на более низких высотах и бьют по наземным целям. Поэтому эти бомбардировщики и штурмовики оснащают защитой от ПЗРК противников, объяснил Михайлов.
Так, у Су-25 есть бронированная кабина и комплекс обороны семейства "Витебск", который выстреливает ложные тепловые цели. В свою очередь, Су-34 обладает собственной системой радиоэлектронной борьбы, которая не дает врагу ударить по самолету. Она поражает и комплексы самонаведения вражеских ракет.
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб. По словам журналиста Евгения Поддубного правительственных военных защищает авиация, в том числе ВКС России. Как отмечалось в сюжете, Анкара активно использует в Идлибе ПЗРК, для защиты от которых российские и сирийские войска применяют тепловые ловушки.
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Война в СирииСаракибВоздушно-космические силы РоссииСу-24Су-25Су-34ТурцияСирияРоссияСША
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