Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований. Об этом "Известиям" заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Эксперт напомнил, что Турция пока не получила от США зенитные ракетные комплексы Patriot, однако в ее распоряжении есть собственные аналоги ПЗРК Stinger, которые поражают воздушные цели на расстоянии до четырех километров. Михайлов отметил, что главной защитой от турецких ПЗРК становится высота применения российской авиации.
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"Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов", — рассказал эксперт.
Однако применяемые в Сирии Су-34 и Су-25 летают на более низких высотах и бьют по наземным целям. Поэтому эти бомбардировщики и штурмовики оснащают защитой от ПЗРК противников, объяснил Михайлов.
Так, у Су-25 есть бронированная кабина и комплекс обороны семейства "Витебск", который выстреливает ложные тепловые цели. В свою очередь, Су-34 обладает собственной системой радиоэлектронной борьбы, которая не дает врагу ударить по самолету. Она поражает и комплексы самонаведения вражеских ракет.
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб. По словам журналиста Евгения Поддубного правительственных военных защищает авиация, в том числе ВКС России. Как отмечалось в сюжете, Анкара активно использует в Идлибе ПЗРК, для защиты от которых российские и сирийские войска применяют тепловые ловушки.
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