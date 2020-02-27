СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб, сообщается в репортаже Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб, сообщается в репортаже "России 24"

По информации телеканала, действия Анкары стали ответом на авиаудар, в результате которого погибли как минимум двое турецких военных. Как пишет газета Daily Sabah, еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно совершил атаку, не уточняется.

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков", — отмечает руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

По его словам, турецкие силы и боевики активно применяют ПЗРК. Российская и сирийская авиация использует тепловые ловушки для защиты от огня.

"Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды"*, — говорится в репортаже.

Эпицентр боевых действий располагается в районе поселков Найраб, Саан и Джубас.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные. Террористы задействовали десятки смертников и заминированных машин, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия в конце января этого года начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.

В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Вице-президент Турции Фуат Октай считает, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.