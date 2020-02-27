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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T18:07+0300
https://ria.ru/20200227/1565288512.html
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54c47333d549061b68405fa0b719e9c5.jpg
РИА Новости

СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России

16:46 27.02.2020 (обновлено: 18:07 27.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб, сообщается в репортаже "России 24".
По информации телеканала, действия Анкары стали ответом на авиаудар, в результате которого погибли как минимум двое турецких военных. Как пишет газета Daily Sabah, еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно совершил атаку, не уточняется.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Вчера, 15:23Война в Сирии
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков", — отмечает руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
По его словам, турецкие силы и боевики активно применяют ПЗРК. Российская и сирийская авиация использует тепловые ловушки для защиты от огня.
"Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды"*, — говорится в репортаже.
Эпицентр боевых действий располагается в районе поселков Найраб, Саан и Джубас.
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные. Террористы задействовали десятки смертников и заминированных машин, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь.
Съемка огневой поддержки турецкой батареей самоходных артиллерийских установок наступления боевиков в Идлибе
20 февраля, 17:50Война в Сирии
Появились кадры огневой поддержки турецкими военными боевиков в Сирии
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
Сирийская армия в конце января этого года начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.
В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Вице-президент Турции Фуат Октай считает, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииЕвгений ПоддубныйВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Башар АсадДмитрий ПесковТурцияСирияРоссия
Популярные комментарии
Дорого эта законная власть Сирии нам обойдется.
27 февраля, 17:08
Жан Чери
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И Эрдоган ещё имеет наглость требовать от России открыть небо для турецких беспилотников?
27 февраля, 16:55
Владимир Белогорский
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