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РИА Наука
2020-02-27T22:41+0300
https://ria.ru/20200227/1565301690.html
О взрыве звезды Бетельгейзе будет известно за неделю
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РИА Новости

О взрыве звезды Бетельгейзе будет известно за неделю

22:39 27.02.2020 (обновлено: 22:41 27.02.2020)
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© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. KervellaЗвезда Бетельгейзе, красный сверхгигант
Звезда Бетельгейзе, красный сверхгигант
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ученые не знают, взорвется ли в ближайшее время звезда Бетельгейзе, у которой в последнее время фиксируется рекордное падение яркости, но если это произойдет, о взрыве будет известно за неделю до наблюдаемого в настоящее время события по большому выбросу нейтрино.
Об этом рассказали астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь и астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона "На службе у войны".
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Бетельгейзе - звезда в созвездии Ориона. Это красный гигант, светимость которого в 80-105 тысяч раз выше, чем у Солнца. Это одна из крупнейших известных астрономам звезд. Если ее расположить вместо Солнца, край звезды достал бы до орбиты Марса или Юпитера. При этом масса Бетельгейзе в 17 раз превышает солнечную. В последнее время у звезды наблюдались рекордные падения яркости. Расстояние до нее, по разным оценкам, составляет приблизительно от 613 до 880 световых лет.
"Я редактор каталога переменных звезд. Бетельгейзе известная переменная звезда. И у нее написано, что зарегистрированная звездная величина в минимуме +1,3. Она этот рекорд круто побила. Она спустилась до 1,6-1,7. Звезда свалилась очень глубоко, медленно свалилась и сейчас из этого выходит, выходит очень уверенно. Сейчас она 1,2 отыграла назад. Кривая блеска очень убедительная. А вот будет ли этот беспрецедентный минимум Бетельгейзе связан с какой-нибудь взрывной активностью, ни один человек не знает, никто вам не скажет, ни я, ни "Википедия", - сказал Самусь.
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В свою очередь, Сурдин рассказал, что в случае взрыва звезда пошлет, в том числе и в сторону Земли, большое количество различных частиц и лучей. "Это будет безопасно здесь, на поверхности Земли, но довольно опасно для спутников и космонавтов", - сказал он.
За неделю до взрыва ученые уже будут знать о нем, поскольку звезда выбросит большое количество нейтрино. Их засекут нейтринные детекторы США и Японии. "Их зашкалит просто", - сказал Сурдин.
"Так что за неделю мы предупредим. Но это будет в течение ближайших 10 тысяч лет", - сказал он.
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РИА НаукаИнститут астрономии РАНВладимир СурдинКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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