О взрыве звезды Бетельгейзе будет известно за неделю

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ученые не знают, взорвется ли в ближайшее время звезда Бетельгейзе, у которой в последнее время фиксируется рекордное падение яркости, но если это произойдет, о взрыве будет известно за неделю до наблюдаемого в настоящее время события по большому выбросу нейтрино.

Об этом рассказали астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь и астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин , выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона "На службе у войны".

Бетельгейзе - звезда в созвездии Ориона. Это красный гигант, светимость которого в 80-105 тысяч раз выше, чем у Солнца. Это одна из крупнейших известных астрономам звезд. Если ее расположить вместо Солнца, край звезды достал бы до орбиты Марса или Юпитера. При этом масса Бетельгейзе в 17 раз превышает солнечную. В последнее время у звезды наблюдались рекордные падения яркости. Расстояние до нее, по разным оценкам, составляет приблизительно от 613 до 880 световых лет.

"Я редактор каталога переменных звезд. Бетельгейзе известная переменная звезда. И у нее написано, что зарегистрированная звездная величина в минимуме +1,3. Она этот рекорд круто побила. Она спустилась до 1,6-1,7. Звезда свалилась очень глубоко, медленно свалилась и сейчас из этого выходит, выходит очень уверенно. Сейчас она 1,2 отыграла назад. Кривая блеска очень убедительная. А вот будет ли этот беспрецедентный минимум Бетельгейзе связан с какой-нибудь взрывной активностью, ни один человек не знает, никто вам не скажет, ни я, ни "Википедия", - сказал Самусь.

В свою очередь, Сурдин рассказал, что в случае взрыва звезда пошлет, в том числе и в сторону Земли, большое количество различных частиц и лучей. "Это будет безопасно здесь, на поверхности Земли, но довольно опасно для спутников и космонавтов", - сказал он.

За неделю до взрыва ученые уже будут знать о нем, поскольку звезда выбросит большое количество нейтрино. Их засекут нейтринные детекторы США и Японии. "Их зашкалит просто", - сказал Сурдин.