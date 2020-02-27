Житель Дагестана совковой лопатой вскрыл платежные терминалы на мойках

МАХАЧКАЛА, 27 фев - РИА Новости. Житель Дагестана совковой лопатой вскрыл несколько платежных терминалов на автомобильных мойках и украл из них деньги, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
По данным ведомства, в ночь с 23 на 24 февраля неизвестный совершил кражу 3,5 тысячи рублей, взломав платежные терминалы на автомобильной мойке самообслуживания в селении Тарумовка. Полицейские установили, что злоумышленником оказался 28-летний житель Кизилюрта, ранее судимый за кражу. Была установлена причастность подозреваемого к аналогичной краже, совершенной несколькими часами ранее в селении Кочубей.
"Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Отрицать свою вину мужчина не стал и признался, что взламывал терминалы, используя простую совковую лопату. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Следствие проверяет возможную причастность подозреваемого к совершению других преступлений", - говорится в сообщении.
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