Житель Дагестана совковой лопатой вскрыл платежные терминалы на мойках

По данным ведомства, в ночь с 23 на 24 февраля неизвестный совершил кражу 3,5 тысячи рублей, взломав платежные терминалы на автомобильной мойке самообслуживания в селении Тарумовка. Полицейские установили, что злоумышленником оказался 28-летний житель Кизилюрта, ранее судимый за кражу. Была установлена причастность подозреваемого к аналогичной краже, совершенной несколькими часами ранее в селении Кочубей.