Татарские блогеры посетили госпитализированных с Diamond Princess

КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Татарские блогеры привезли в республиканскую инфекционную больницу в подарок восьмерым россиянам, доставленным в Казань с круизного лайнера Татарские блогеры привезли в республиканскую инфекционную больницу в подарок восьмерым россиянам, доставленным в Казань с круизного лайнера Diamond Princess , где зарегистрирована вспышка коронавируса , чак-чак, мед, книги и кукол в национальных костюмах, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.

Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус, который протекает в легкой форме. Эвакуированные проведут в инфекционной больнице в Казани 14 дней, где пройдут необходимый карантин. В течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе.

"Сегодня днем известные татарские блогеры посетили республиканскую инфекционную больницу с подарками и открыткой для людей, находящихся в карантине после прибытия с лайнера Diamond Princess... Блогеры прибыли в приемный покой с флагом Татарстана, открыткой с пожеланиями и татарским кучтэнэчем (гостинцем – ред.): чак-чаком, медом, а еще книгами и куклами в национальных костюмах", - говорится в сообщении.

Как отметили блогеры, четверо из россиян, доставленных в Казань спецбортом МЧС, не являются жителями Татарстана, и подарки помогут им лучше узнать республику и татарскую культуру. Все подарки оставили в специальном пункте для приема посылок и передач пациентам.

В выложенных сториз в Instagram блогеры отметили, что своих соотечественников не бросают в беде и что позитивные эмоции помогут тем, у кого диагностирован коронавирус, скорее выздороветь, а остальным – поднимут настроение в течение длительного срока карантина. Кроме того, татарстанцы, вернувшиеся с лайнера, таким образом почувствуют заботу родной республики, а гости – гостеприимство Татарстана, подчеркнули участники акции.

В числе блогеров, побывавших в инфекционной больнице с подарками, были Ильназ Габилуллин, Ринат Галиахметов, Илюза Галиахметова и Резеда Миннегулова.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся коронавирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.