РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

"Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет", — сказал он, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона "На службе у войны".

По приведенным им данным, 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от "светящихся" отраженным от Солнца светом спутников Илона Маска.

По его словам, идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества, на совещании которого его члены обратились к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.