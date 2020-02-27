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2020-02-27T21:44+0300
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
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РИА Новости

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

20:40 27.02.2020 (обновлено: 21:44 27.02.2020)
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
"Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет", — сказал он, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона "На службе у войны".
По приведенным им данным, 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от "светящихся" отраженным от Солнца светом спутников Илона Маска.
По его словам, идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества, на совещании которого его члены обратились к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в десять миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукSpaceXООН
Популярные комментарии
Зато застройщики им не мешают, которые ставят недвижимость под боком обсерваторий, и прямо фонарями светят в телескопы. Ну с Маска отката не получишь, вот и жалуются.
27 февраля, 22:00
rsremal spb
31201025
Почему у американских астрономов такой проблемы нет, хотя казалось бы в отличие от российских у них есть наземный телескоп и даже не один?
27 февраля, 21:45
ssamara578
28100028
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