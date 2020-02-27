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Глава Минэкономразвития Украины рассказал, как надо чихать
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РИА Новости

Глава Минэкономразвития Украины рассказал, как надо чихать

18:57 27.02.2020 (обновлено: 23:31 27.02.2020)
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CC BY 4.0 / Тимофій Милованов / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниМинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
CC BY 4.0 / Тимофій Милованов / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как правильно чихать, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса в стране.
Случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине не зафиксировано.
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"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя… А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться. Ну, вы поняли, да? Не той частью тела, которой вы будете контактировать с человеком", - сказал министр во время брифинга по государственной поддержке предприятий, трансляцию вели украинские телеканалы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 3470, скончались 54 человека.
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Распространение нового коронавирусаТимофей МиловановСитуация на УкраинеКоронавирусыВОЗКитайУкраинаВ мире
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