Глава Минэкономразвития Украины рассказал, как надо чихать

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя… А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться. Ну, вы поняли, да? Не той частью тела, которой вы будете контактировать с человеком", - сказал министр во время брифинга по государственной поддержке предприятий, трансляцию вели украинские телеканалы.