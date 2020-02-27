Порошенко заявил, что сам придет на допрос 28 февраля

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что самостоятельно придет в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований , несмотря на решение суда о его принудительном приводе.

Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований Украины. Адвокат объяснил это тем, что экс-президент находился за границей. После этого на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.

"Подчеркиваю, завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы", - заявил Порошенко в обращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Порошенко считает, что решение суда о его приводе на допрос – это заказ властей, в будущем он намерен это доказать в Европейском суде.

По мнению экс-президента, его принудительным приводом власти намерены отвлечь внимание народа от того, что "они не могут ответить ни на один из вызовов, которые стоят перед страной".