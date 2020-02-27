Сенаторов Цекова и Фадзаева наградили орденом Александра Невского

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сенаторы от Крыма и Северной Осетии Сенаторы от Крыма и Северной Осетии Сергей Цеков Арсен Фадзаев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сенаторы награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность, отмечается в указе.

Также сенатор от Белгородской области Иван Кулабухов награжден орденом Почета, сенатор от Томской области Владимир Кравченко - орденом Дружбы, сенатор от Архангельской области Виктор Павленко - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.