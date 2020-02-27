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Сенаторов Цекова и Фадзаева наградили орденом Александра Невского
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РИА Новости

Сенаторов Цекова и Фадзаева наградили орденом Александра Невского

18:17 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Красавин / Перейти в фотобанкОрден Александра Невского
Орден Александра Невского
© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сенаторы от Крыма и Северной Осетии Сергей Цеков и Арсен Фадзаев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сенаторы награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность, отмечается в указе.
Также сенатор от Белгородской области Иван Кулабухов награжден орденом Почета, сенатор от Томской области Владимир Кравченко - орденом Дружбы, сенатор от Архангельской области Виктор Павленко - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Еще восемь сенаторов награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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