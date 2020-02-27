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Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess
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РИА Новости

Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess

18:02 27.02.2020
1309
© REUTERS / Athit PerawongmethaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Также на лайнере заразились двое граждан Украины, они уже выздоровели.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на Diamond Princess две недели.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Пассажирам придется провести на Diamond Princess две недели.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Пассажирам придется провести на Diamond Princess две недели.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
"25 февраля получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Таким образом, по состоянию на 27 февраля, уже четверо гражданин Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников оценивается как удовлетворительное", - цитирует Погорельцева агентство УНИАН.
Консул добавил, что поддерживает связь с госпитализированными украинцами. На сегодняшний день еще двое украинцев, которые являются членами экипажа, продолжают находиться на борту Diamond Princess.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
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"Местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока еще не известны. Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, те, у кого результаты будут отрицательными – продолжат карантин", - сообщил Погорельцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМИД УкраиныВОЗЯпонияУкраинаВ мире
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