Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Наличие Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess , их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Также на лайнере заразились двое граждан Украины, они уже выздоровели.

"25 февраля получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Таким образом, по состоянию на 27 февраля, уже четверо гражданин Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников оценивается как удовлетворительное", - цитирует Погорельцева агентство УНИАН.

Консул добавил, что поддерживает связь с госпитализированными украинцами. На сегодняшний день еще двое украинцев, которые являются членами экипажа, продолжают находиться на борту Diamond Princess.

"Местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока еще не известны. Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, те, у кого результаты будут отрицательными – продолжат карантин", - сообщил Погорельцев.