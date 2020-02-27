В Госдуму внесли поправку о запрете чиновникам иметь зарубежные счета

По словам Крашенинникова, которого цитирует пресс-служба комитета, в соответствии с концепцией одобренных ранее поправок в ряде статей конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть (помимо одобренного в первом чтении возрастного ценза и запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство).

"Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Эти положения вносятся в пункт "т" статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78, и касаются в том числе высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов. Кроме того, по предложению президента данный запрет распространяется поправками и на главу государства (статья 81)", - заявил Крашенинников.