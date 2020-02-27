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В Госдуму внесли поправку о запрете чиновникам иметь зарубежные счета
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправку о запрете чиновникам иметь зарубежные счета

17:55 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Поправка к Конституции РФ о запрете иметь зарубежные счета и вклады лицам, осуществляющим публичную власть, в том числе и президенту, внесена в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству, заявил глава комитета Павел Крашенинников.
Автором поправок вместе с Крашенинниковым стал член Совета Федерации Андрей Клишас. Изменения вносятся в главу 4 "Президент Российской Федерации" Конституции.
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По словам Крашенинникова, которого цитирует пресс-служба комитета, в соответствии с концепцией одобренных ранее поправок в ряде статей конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть (помимо одобренного в первом чтении возрастного ценза и запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство).
"Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Эти положения вносятся в пункт "т" статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78, и касаются в том числе высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов. Кроме того, по предложению президента данный запрет распространяется поправками и на главу государства (статья 81)", - заявил Крашенинников.
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