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"Яндекс.Такси" могут включить в социально значимые интернет-ресурсы
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РИА Новости

"Яндекс.Такси" могут включить в социально значимые интернет-ресурсы

17:51 27.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы "Яндекс Такси"
Автомобиль службы Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль службы "Яндекс Такси". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ рассматривает включение "Яндекс.Такси" в список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщила журналистам замглавы ведомства Людмила Бокова.
Президент Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
"Это будут поправки в закон "О связи", мы там должны прописать, что услуги связи оказываются без взимания абонентской платы. Мы рассматриваем в качестве примера, если человеку, например, нужно вызвать такси, чтобы у него была такая возможность при нулевом балансе. Чтобы была возможность использовать этот сервис, но при этом не зависеть от своего тарифного плана", - сказала Бокова.
Она уточнила, что это будут социально-значимые отечественные ресурсы, это могут быть, в том числе, сервисы такси и подтвердила, что это может быть "Яндекс.Такси", отвечая на соответствующий вопрос.
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По словам Боковой, ведомство готовит не список, а возможность, чтобы каждый гражданин мог заниматься творчеством, получать образование. "Мы готовим возможность предоставлять такие сервисы для работы и развития человека, соответственно по льготным тарифам", - уточнила она.
Замглавы Минкомсвязи выразила надежду, что поправки в закон будут приняты в 2020 году, нормативная база уже готовится.
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ЯндексМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)РоссияОбщество
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