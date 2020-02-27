Опрос показал отношение украинцев к идее открытия рынка земли

"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании", - говорится в тексте, опубликованном на сайте института в четверг. Остальные респонденты отказались отвечать, либо не определились со своей позицией в этом вопросе.