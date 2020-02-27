Опрос показал отношение украинцев к идее открытия рынка земли

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Более 60% жителей Украины проголосовали бы против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, если бы соответствующий референдум состоялся в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По данным КМИС, в ноябре 2019 года число сторонников продажи земли составляло 22%, против этой идеи выступали 59%, не приняли бы участия в референдуме 14% опрошенных, остальные отказались отвечать.
"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании", - говорится в тексте, опубликованном на сайте института в четверг. Остальные респонденты отказались отвечать, либо не определились со своей позицией в этом вопросе.
Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.