В Конституцию предложили внести положение о размещении органов власти

"Предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал Крашенинников журналистам.