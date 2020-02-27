В Конституцию предложили внести положение о размещении органов власти

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Конституцию РФ предложено внести положение о возможности размещения органов государственной власти в других городах, помимо Москвы, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Соответствующая поправка ко второму чтению в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Авторами поправки выступили сам Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.
"Предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал Крашенинников журналистам.