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Немецкий политик выступил за более тесные отношения с Россией
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РИА Новости

Немецкий политик выступил за более тесные отношения с Россией

17:47 27.02.2020 (обновлено: 17:55 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Европе следует налаживать более тесные отношения с Россией, а не подталкивать ее в сторону Китая, заявил РИА Новости председатель правления Германо-российского форума, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.
"Если мы проанализируем, как будет развиваться мир в ближайшие 15-20 лет, станет ясно: Китай, Вьетнам, Корея и Япония преобразятся в недосягаемый экономический центр мира. Общества в этих странах молоды, активны, имеют огромный экономический потенциал, и они голодны. Второй центр выстроится вокруг США, Канады и Мексики и будет направлен на финансовые и военные аспекты", - заявил политик.
По словам Платцека, Европе следует принять важное решение о том, хочет ли она стать третьим центром.
"В этой конкуренции между тремя центрами у Европы нет шансов без России. С другой стороны, мы станем конкурентоспособными и сильными, если достигнем разумного соглашения с Россией", - отметил Платцек.
Немецкий политик также высоко оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал пересмотреть отношения с Москвой.
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"Президент Франции говорит об этом открыто. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть в (российско-европейских – ред.) отношениях, он всегда говорит, что без России мы не сможем их решить. Если мы совершим эту ошибку и будем продолжать еще следующие 15 лет подталкивать Россию к Китаю, то мы сами себе выроем могилу", - подчеркнул Платцек.
Немецкий политик отметил, что более тесное сотрудничество между Россией и Европой может быть взаимовыгодным и перерасти в мощный политический и технологический блок.
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Маттиас ПлатцекЕвросоюзКитайРоссия
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