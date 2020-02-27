Немецкий политик выступил за более тесные отношения с Россией

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Европе следует налаживать более тесные отношения с Европе следует налаживать более тесные отношения с Россией , а не подталкивать ее в сторону Китая , заявил РИА Новости председатель правления Германо-российского форума, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек

"Если мы проанализируем, как будет развиваться мир в ближайшие 15-20 лет, станет ясно: Китай, Вьетнам, Корея и Япония преобразятся в недосягаемый экономический центр мира. Общества в этих странах молоды, активны, имеют огромный экономический потенциал, и они голодны. Второй центр выстроится вокруг США, Канады и Мексики и будет направлен на финансовые и военные аспекты", - заявил политик.

По словам Платцека, Европе следует принять важное решение о том, хочет ли она стать третьим центром.

"В этой конкуренции между тремя центрами у Европы нет шансов без России. С другой стороны, мы станем конкурентоспособными и сильными, если достигнем разумного соглашения с Россией", - отметил Платцек.

Немецкий политик также высоко оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал пересмотреть отношения с Москвой.

"Президент Франции говорит об этом открыто. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть в (российско-европейских – ред.) отношениях, он всегда говорит, что без России мы не сможем их решить. Если мы совершим эту ошибку и будем продолжать еще следующие 15 лет подталкивать Россию к Китаю, то мы сами себе выроем могилу", - подчеркнул Платцек.