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Певица Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры
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РИА Новости

Певица Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры

17:47 27.02.2020
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЭстрадная певица Лика Стар (Павлова) во время выступления
Эстрадная певица Лика Стар (Павлова) во время выступления
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певица Лика Павлова, известная под псевдонимом Лика Стар, обвинила Аллу Пугачеву в крахе своей карьеры.
По словам Павловой, ее отношения с Пугачевой начали портиться после того, как она отказалась уйти от своего продюсера ради работы в театре народной артистки. Кроме того, примадонна якобы узнала о романе Павловой с Владимиром Пресняковым, который в то время был женат на Кристине Орбакайте.
"Концерты у меня слетали, я была в черном списке, меня не приглашали ни на какие программы", — заявила Павлова в эфире телеканала "Россия 1".
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