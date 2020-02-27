Певица Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певица Лика Павлова, известная под псевдонимом Лика Стар, обвинила Аллу Пугачеву в крахе своей карьеры.
По словам Павловой, ее отношения с Пугачевой начали портиться после того, как она отказалась уйти от своего продюсера ради работы в театре народной артистки. Кроме того, примадонна якобы узнала о романе Павловой с Владимиром Пресняковым, который в то время был женат на Кристине Орбакайте.
"Концерты у меня слетали, я была в черном списке, меня не приглашали ни на какие программы", — заявила Павлова в эфире телеканала "Россия 1".
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