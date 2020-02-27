Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Идлиб – девять, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 21, Алеппо – шесть, Хама – два", - говорится в сообщении.