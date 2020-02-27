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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T17:29+0300
https://ria.ru/20200227/1565290912.html
Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1036x0_80_0_0_cbfb31a580ad4bb0e81331bbc686304f.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии за сутки

17:29 27.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 28 нарушений, Турция - 29, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Идлиб – девять, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 21, Алеппо – шесть, Хама – два", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
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