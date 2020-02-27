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Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
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РИА Новости

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

17:28 27.02.2020
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© Фото : Нацполиция УкраиныБеспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове
Беспорядки на рынке Барабашово в Харькове
© Фото : Нацполиция Украины
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области сообщила, что столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на рынке "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ.
"Полицейские изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. Кроме того, в отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в столкновениях принимали участие более 100 человек. Правоохранители проводят расследование. За участие в массовых беспорядках фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.
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