Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области сообщила, что столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на рынке "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ.

"Полицейские изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. Кроме того, в отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции", - говорится в сообщении.