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Суд продлил арест обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге
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РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге

17:27 27.02.2020 (обновлено: 17:57 27.02.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Дзержинский районный суд продлил арест одному из обвиняемых в подготовке теракта на новогодние праздники в Петербурге Георгию Чернышеву, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Процесс проходил в закрытом режиме. Срок содержания под стражей до 22.04.2020. Сам Чернышев просил домашний арест", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Также Дзержинский суд продлил арест до 29 апреля второму обвиняемому по этому делу Никите Семенову.
Ранее сообщалось, что 30 декабря 2019 года под стражу были заключены задержанные сотрудниками ФСБ Никита Семенов и Георгий Чернышев, которые подозревались в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Из распространенной ФСБ видеозаписи следует, что Чернышев и Семенов могут быть связаны с запрещённой в РФ террористической организацией "Исламское государство"*, так как один из фигурантов дает клятву ИГИЛ*, слова подозреваемого сопровождаются надписями на арабском языке.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСШАСанкт-ПетербургПроисшествия
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