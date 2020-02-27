Словакия вводит контроль на границе из-за коронавируса

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Из-за быстрого увеличения числа заражений новым коронавирусом в странах Европы Из-за быстрого увеличения числа заражений новым коронавирусом в странах Европы Словакия вводит с пятницы контроль водителей и пассажиров автомобилей на границе с Австрией и всех прилетающих самолетов в трех международных аэропортах республики, сообщил журналистам в четверг после заседания Совбеза страны премьер Петер Пеллегрини

"Мы видим, как быстро распространяется коронавирус по Европе, поэтому вынуждены усилить контроль за прибывающими в нашу страну. С пятницы вводится контроль всех приезжающих к нам автомобилей, пока только на границе с Австрией, где зафиксированы первые случаи заболеваний коронавирусом, а также контроль всех прилетающих из-за рубежа авиапассажиров. Да, это приведет к задержкам передвижения, но мера необходимая, все это, думаю, понимают", - сказал Пеллегрини, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам премьера, сотрудники пограничной полиции будут выяснять у водителей и пассажиров въезжающих в республику машин состояние их здоровья, у всех прилетающих авиапассажиров будет измерена температура. Создан кризисный штаб для борьбы с коронавирусом, который возглавляет глава МВД Словакии Дениса Сакова.

"Пока ни одного заболевания коронавирусом в Словакии не зафиксировано", - сообщил премьер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.