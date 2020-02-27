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Словакия вводит контроль на границе из-за коронавируса
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РИА Новости

Словакия вводит контроль на границе из-за коронавируса

17:26 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в микробиологической лаборатории
Знак биологической опасности в микробиологической лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Знак биологической опасности в микробиологической лаборатории. Архивное фото
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Из-за быстрого увеличения числа заражений новым коронавирусом в странах Европы Словакия вводит с пятницы контроль водителей и пассажиров автомобилей на границе с Австрией и всех прилетающих самолетов в трех международных аэропортах республики, сообщил журналистам в четверг после заседания Совбеза страны премьер Петер Пеллегрини.
"Мы видим, как быстро распространяется коронавирус по Европе, поэтому вынуждены усилить контроль за прибывающими в нашу страну. С пятницы вводится контроль всех приезжающих к нам автомобилей, пока только на границе с Австрией, где зафиксированы первые случаи заболеваний коронавирусом, а также контроль всех прилетающих из-за рубежа авиапассажиров. Да, это приведет к задержкам передвижения, но мера необходимая, все это, думаю, понимают", - сказал Пеллегрини, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
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По словам премьера, сотрудники пограничной полиции будут выяснять у водителей и пассажиров въезжающих в республику машин состояние их здоровья, у всех прилетающих авиапассажиров будет измерена температура. Создан кризисный штаб для борьбы с коронавирусом, который возглавляет глава МВД Словакии Дениса Сакова.
"Пока ни одного заболевания коронавирусом в Словакии не зафиксировано", - сообщил премьер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаВОЗЕвропаСловакияВ мире
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