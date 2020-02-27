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Туризм
2020-02-27T17:54+0300
https://ria.ru/20200227/1565290750.html
Потери туротрасли без направления Италии посчитают в конце марта
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РИА Новости

Потери туротрасли без направления Италии посчитают в конце марта

17:54 27.02.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске на улице Милана
Девушка в медицинской маске на улице Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Убытки, которые понесет российская туротрасль в отсутствие популярного итальянского направления, можно будет оценить не ранее конца марта, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она выразила надежду, что ситуация с коронавирусом нормализуется в самое ближайшее время и Федеральное агентство по туризму сможет отозвать свои рекомендации по Италии и другим странам.
"В случае негативного развития событий, туристическая отрасль понесет ощутимый ущерб, но оценить его мы сможем не раньше конца марта", — считает Ломидзе.
Она напомнила, что за 2019 год Италию посетило миллиона россиян, а в настоящее время там находится порядка 20 тысяч наших соотечественников, из которых шесть-семь тысяч — организованные туристы.
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