Потери туротрасли без направления Италии посчитают в конце марта

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Убытки, которые понесет российская туротрасль в отсутствие популярного итальянского направления, можно будет оценить не ранее конца марта, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она выразила надежду, что ситуация с коронавирусом нормализуется в самое ближайшее время и Федеральное агентство по туризму сможет отозвать свои рекомендации по Италии и другим странам.

"В случае негативного развития событий, туристическая отрасль понесет ощутимый ущерб, но оценить его мы сможем не раньше конца марта", — считает Ломидзе.