Украинцы недовольны результатами борьбы с коррупцией, показал опрос

Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. Архивное фото

Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Более 80% жителей Более 80% жителей Украины не считают успешной борьбу властей с коррупцией в высших эшелонах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ранее кабинет министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского отчитался в Раде о своей работе за 2019 год. Премьер Алексей Гончарук заявил, что коррупцию на ТОП-уровне, которая была ранее в стране, удалось искоренить.

"Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%). Видят успех 12% (в декабре было 17%)", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КМИС. Данные сравниваются с аналогичным опросом института, который проводился в декабре. Остальные 5% респондентов не захотели отвечать, либо не определились с ответом.

Социологическое исследование также показало, что большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел. "Так считают 80% в феврале (в декабре было 71%). Отмечают успех только 11% (в декабре было 17%)", - добавили в КМИС.