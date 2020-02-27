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Украинцы недовольны результатами борьбы с коррупцией, показал опрос
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РИА Новости

Украинцы недовольны результатами борьбы с коррупцией, показал опрос

17:18 27.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации
Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Более 80% жителей Украины не считают успешной борьбу властей с коррупцией в высших эшелонах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Ранее кабинет министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского отчитался в Раде о своей работе за 2019 год. Премьер Алексей Гончарук заявил, что коррупцию на ТОП-уровне, которая была ранее в стране, удалось искоренить.
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"Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%). Видят успех 12% (в декабре было 17%)", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КМИС. Данные сравниваются с аналогичным опросом института, который проводился в декабре. Остальные 5% респондентов не захотели отвечать, либо не определились с ответом.
Социологическое исследование также показало, что большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел. "Так считают 80% в феврале (в декабре было 71%). Отмечают успех только 11% (в декабре было 17%)", - добавили в КМИС.
Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 1,5 тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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