Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T17:16+0300
https://ria.ru/20200227/1565290097.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Горловки
https://cdn25.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7c6757ed1119577ce2c8f002c4c12d20.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Горловки

17:16 27.02.2020
206
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил в четверг глава администрации города Иван Приходько.
"Под обстрелом окраина поселка Комарово (на окраине Горловки - ред.), фиксируется тяжелое вооружение и стрелковое оружие. Осколок повредил остекление школы №10", - говорится в сообщении Приходько в его Telegram-канале.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
100050
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныИван ПриходькоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
Рекомендуем
Военнослужащий в Донбассе
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Разрушенный дом в Донецке
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Житель ЛНР погиб, подорвавшись на мине у линии соприкосновения
Последствия обстреляла в Горловке
В ДНР назвали новый план по Донбассу спекуляцией на конфликте
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду за гривны
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"
Мужчина в разрушенном доме в Донецке
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия за сутки
Лондон
Британия представила позицию по торговому соглашению с ЕС после Brexit
Украинская военная техника на Донбассе
В ДНР считают, что Киев не способен реализовать отвод сил в Донбассе
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
Вид на Дамаск
Официальная делегация из Сирии подтвердила участие в Ялтинском форуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния