В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Горловки

ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил в четверг глава администрации города Иван Приходько.
"Под обстрелом окраина поселка Комарово (на окраине Горловки - ред.), фиксируется тяжелое вооружение и стрелковое оружие. Осколок повредил остекление школы №10", - говорится в сообщении Приходько в его Telegram-канале.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.