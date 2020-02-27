Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число жителей Число жителей Украины , которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому , за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно - 24% (остальные относятся нейтрально или не знают такого политика - ред). Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)", - говорится в данных опроса, опубликованных во вторник на сайте КМИС.

Согласно опросу, к премьеру Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно - 33% (в декабре было 12% положительно и 22% отрицательно), остальные респонденты выразили нейтральное мнение или не знают такого политика. К спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 21%, отрицательно - 16% (в декабре 24% и 11%), к лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку – 16% положительно и 36% отрицательно (было 22% и 33%), к лидеру партии "Европейская солидарность", экс-президенту Петру Порошенко - 14% положительно и 61% отрицательно (13% и 65%).

Положительное отношение к лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко высказали 23% респондентов, отрицательное - 31% (в декабре 25% и 33%), к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45% (было 15% и 46%), к сопредседателю этой политсилы Вадиму Рабиновичу положительное отношение у 14% респондентов, отрицательное - 41% (13% и 43%).

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.