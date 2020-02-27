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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
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РИА Новости

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

17:15 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно - 24% (остальные относятся нейтрально или не знают такого политика - ред). Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)", - говорится в данных опроса, опубликованных во вторник на сайте КМИС.
Согласно опросу, к премьеру Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно - 33% (в декабре было 12% положительно и 22% отрицательно), остальные респонденты выразили нейтральное мнение или не знают такого политика. К спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 21%, отрицательно - 16% (в декабре 24% и 11%), к лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку – 16% положительно и 36% отрицательно (было 22% и 33%), к лидеру партии "Европейская солидарность", экс-президенту Петру Порошенко - 14% положительно и 61% отрицательно (13% и 65%).
Положительное отношение к лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко высказали 23% респондентов, отрицательное - 31% (в декабре 25% и 33%), к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45% (было 15% и 46%), к сопредседателю этой политсилы Вадиму Рабиновичу положительное отношение у 14% респондентов, отрицательное - 41% (13% и 43%).
Акция в Киеве против земельной реформы
21 февраля, 12:41
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива публиковал данные опроса, согласно которым Зеленскому доверяли 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов. В ноябре, по данным социологической группы "Рейтинг", только 25% населения отметили, что полностью доверяют президенту. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:06
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