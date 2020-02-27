В Заксобрании Вологодчины предложили меры поддержки здравоохранения

ВОЛОГДА, 27 фев – РИА Новости. Депутаты фракции Депутаты фракции "Единая Россия" Законодательного Собрания Вологодской области предложила ряд мер для поддержки здравоохранения региона, говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году произошло снижение финансирования по лечению целого ряда заболеваний. Больницы и поликлиники недополучили на свою деятельность значительную сумму средств. По данным специалистов Департамента здравоохранения, просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций на сегодняшний день составила около 180 миллионов рублей. В результате к решению проблемы подключились депутаты фракции "Единая Россия, говорится в сообщении.

"К данному вопросу депутаты вернулись уже в третий раз. Сегодня – после детального изучения проблемы профильным комитетом Законодательного Собрания во главе с Людмилой Ячеистовой. Депутаты совместно с представителями правительства области, территориального фонда ОМС, медиками в течение месяца анализировали причины недостаточного финансирования больниц и поликлиник, а сегодня представили список мер, которые, по мнению комитета, могут изменить ситуацию", - сообщил председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.

Комитет предлагает департаменту здравоохранения и фонду ОМС в ближайшие дни провести пересмотр тарифного соглашения по оплате медпомощи в системе ОМС Вологодской области на 2020 год.

"К сожалению, в данном соглашении присутствуют серьезные недочеты. В связи с тем, что некоторые медицинские учреждения Вологодской области в настоящее время находятся в крайне сложном финансовом положении, необходимо обеспечить финансовую поддержку из областного бюджета", - заявила Ячеистая.

Прозвучали также предложения о необходимости установления льготы по налогу на имущество учреждениям здравоохранения, либо предоставлении субсидий на оплату налогов, разработки поправок в областной бюджет, направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности медучреждениям, приобретения бюджетными учреждениями здравоохранения медицинского оборудования на основе лизинга и другие.