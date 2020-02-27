Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
2020-02-27T17:21+0300
https://ria.ru/20200227/1565289355.html
В Заксобрании Вологодчины предложили меры поддержки здравоохранения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290241_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_7ebd4bc803397d406dca72d6659e4e3f.jpg
РИА Новости

В Заксобрании Вологодчины предложили меры поддержки здравоохранения

17:02 27.02.2020 (обновлено: 17:21 27.02.2020)
15
© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко
© Фото : Заксобрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 27 фев – РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" Законодательного Собрания Вологодской области предложила ряд мер для поддержки здравоохранения региона, говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.
Как отметили в пресс-службе, в 2020 году произошло снижение финансирования по лечению целого ряда заболеваний. Больницы и поликлиники недополучили на свою деятельность значительную сумму средств. По данным специалистов Департамента здравоохранения, просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций на сегодняшний день составила около 180 миллионов рублей. В результате к решению проблемы подключились депутаты фракции "Единая Россия, говорится в сообщении.
"К данному вопросу депутаты вернулись уже в третий раз. Сегодня – после детального изучения проблемы профильным комитетом Законодательного Собрания во главе с Людмилой Ячеистовой. Депутаты совместно с представителями правительства области, территориального фонда ОМС, медиками в течение месяца анализировали причины недостаточного финансирования больниц и поликлиник, а сегодня представили список мер, которые, по мнению комитета, могут изменить ситуацию", - сообщил председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Комитет предлагает департаменту здравоохранения и фонду ОМС в ближайшие дни провести пересмотр тарифного соглашения по оплате медпомощи в системе ОМС Вологодской области на 2020 год.
"К сожалению, в данном соглашении присутствуют серьезные недочеты. В связи с тем, что некоторые медицинские учреждения Вологодской области в настоящее время находятся в крайне сложном финансовом положении, необходимо обеспечить финансовую поддержку из областного бюджета", - заявила Ячеистая.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
20 февраля, 14:02
Мишустин назначил Пугачева заместителем министра здравоохранения
Прозвучали также предложения о необходимости установления льготы по налогу на имущество учреждениям здравоохранения, либо предоставлении субсидий на оплату налогов, разработки поправок в областной бюджет, направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности медучреждениям, приобретения бюджетными учреждениями здравоохранения медицинского оборудования на основе лизинга и другие.
"Данные предложения будут направлены в территориальный фонд ОМС, Департаменту здравоохранения для анализа. В федеральный фонд ОМС и губернатору области для принятия решения и дальнейших действий", - резюмировал Луценко итоги заседания фракции.
000000
Обсудить 0
Вологодская областьВологодская областьОбщество
Рекомендуем
Город Вологда
"Народный бюджет" Вологодчины в этом году составит более 300 млн руб
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк вошел в топ-10 банков по объему кредитов субъектам МСП
Новорожденные дети
В Ленобласти зафиксировано рекордное снижение смертности новорожденных
Ноутбук
ЕР просит Роскомнадзор и МВД пресечь продажу снюсов в интернете
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Знак газопровода
Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров
Полигон твердых бытовых отходов
Эксперты: полигоны — устаревшая форма утилизации отходов
Участники забега с блинами в Олни
Ишь ты, Масленица: забеги с блинами в Великобритании
В офисе компании ПАО Россети
К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Элиста
В Элисте открыли горячую линию после взрыва в жилом доме
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве заявили о дефиците среднего медицинского персонала
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
В Сочи обследовали 400 километров берега в поисках пропавших детей
Лапша особого назначения
Лапша особого назначения
Трубы
Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой медицинской помощи
В больнице, за которую стало стыдно Мишустину, весной начнут ремонт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния