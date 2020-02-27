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Суд оставил приговор "петрозаводскому маньяку" без изменений
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РИА Новости

Суд оставил приговор "петрозаводскому маньяку" без изменений

17:01 27.02.2020
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© СК РоссииПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
© СК России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, осужденного к пожизненному лишению свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, 19 сентября 2018 года Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медколледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов избил собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
"Суд апелляционной инстанции согласился с квалификацией действий осужденного и назначенной ему мерой наказания. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В декабре 2019 года Верховный суд Республики Карелия приговорил Ипатова к пожизненному сроку заключения в исправительной колонии особого режима за убийство двух девушек и покушение на жизнь несовершеннолетней в Петрозаводске.
Ранее адвокаты заявляли, что приговор излишне строгий.
Кухонный нож
16 сентября 2019, 16:21
"Вся в крови, рядом – нож". Свидетели о нападении "петрозаводского маньяка"
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Верховный суд КарелииПетрозаводскСанкт-ПетербургРеспублика КарелияПроисшествия
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