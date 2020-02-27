Суд оставил приговор "петрозаводскому маньяку" без изменений

По версии следствия, 19 сентября 2018 года Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медколледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов избил собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.