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В Воронежской области запретили продавать детям вейпы и снюсы
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РИА Новости

В Воронежской области запретили продавать детям вейпы и снюсы

17:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вейпы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Продажу вейпов, снюсов и их аналогов несовершеннолетним запретили в Воронежской области, сообщает в четверг облдума.
Соответствующий закон депутаты заксобрания приняли на заседании 27 февраля. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, закон на региональном уровне был принят в связи с многочисленными обращениями общественности: родителей, врачей, учителей.
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"Депутаты детально рассмотрели все аспекты проблемы и в кратчайшие сроки разработали законопроект. Новый закон позволит снять вопрос с распространением среди несовершеннолетних снюсов, электронных сигарет и их аналогов на территории региона, пока соответствующая сфера не отрегулирована на федеральном уровне", – сказал Нетёсов.
Как отмечает пресс-служба облдумы, учитывая отсутствие правового регулирования вопроса о продаже снюсов и вейпов несовершеннолетним федеральным законом или иными нормативными правовыми актами РФ (в настоящее время они только рассматриваются), принятие соответствующего закона находится в компетенции регионального заксобрания.
"Законом установлены понятия "электронные системы доставки никотина", "жидкости для электронных систем доставки никотина", "бестабачная никотиносодержащая продукция". Также документом прописаны ограничения и запреты в сфере продажи и потребления этих изделий и продукции. В том числе, вовлечение несовершеннолетних в употребление электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им таких систем и продукции", – сказал руководитель фракции "Единой России" регионального парламента Роман Жогов.
По его словам, согласно новому региональному закону, потребление снюсов и вейпов запрещено в школах, учреждениях культуры и спорта, медучреждениях, в лифтах, подъездах домов, а также на детских площадках.
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