В ЦИК оценили необходимость допучастков для голосования по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЦИК пришел к выводу, что за редким исключением дополнительные избирательные участки на голосовании по поправкам не потребуются, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы выдвигали разные идеи, каким образом приблизить голосование для людей, и тоже рассматривали вариант, а почему бы, может, в крупных торговых центрах для сотрудников, на предприятиях непрерывного цикла, и пришли к выводу, что нет никакой необходимости (в организации дополнительных участков - Ред.), - сказала Памфилова на заседании научно-экспертного совета.
Она подчеркнула, что механизм "Мобильный избиратель" в совокупности с досрочным голосованием покрывает полностью необходимость предоставить всем избирателям возможность проголосовать.
"Нет необходимости дополнительно открывать, за редким исключением. ...Поэтому подобные участки, временные, будут только в редких случаях ", - сказала Памфилова.
Она добавила, что ЦИК не против наблюдения на этих участках.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком допускает открытие дополнительных участков на голосовании по поправкам в Конституцию.