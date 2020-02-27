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В ЦИК оценили необходимость допучастков для голосования по Конституции
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РИА Новости

В ЦИК оценили необходимость допучастков для голосования по Конституции

16:49 27.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЦИК пришел к выводу, что за редким исключением дополнительные избирательные участки на голосовании по поправкам не потребуются, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы выдвигали разные идеи, каким образом приблизить голосование для людей, и тоже рассматривали вариант, а почему бы, может, в крупных торговых центрах для сотрудников, на предприятиях непрерывного цикла, и пришли к выводу, что нет никакой необходимости (в организации дополнительных участков - Ред.), - сказала Памфилова на заседании научно-экспертного совета.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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Памфилова рассказала о наблюдении на голосовании по Конституции
Она подчеркнула, что механизм "Мобильный избиратель" в совокупности с досрочным голосованием покрывает полностью необходимость предоставить всем избирателям возможность проголосовать.
"Нет необходимости дополнительно открывать, за редким исключением. ...Поэтому подобные участки, временные, будут только в редких случаях ", - сказала Памфилова.
Она добавила, что ЦИК не против наблюдения на этих участках.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком допускает открытие дополнительных участков на голосовании по поправкам в Конституцию.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
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