В ЦИК оценили необходимость допучастков для голосования по Конституции

"Мы выдвигали разные идеи, каким образом приблизить голосование для людей, и тоже рассматривали вариант, а почему бы, может, в крупных торговых центрах для сотрудников, на предприятиях непрерывного цикла, и пришли к выводу, что нет никакой необходимости (в организации дополнительных участков - Ред.), - сказала Памфилова на заседании научно-экспертного совета.