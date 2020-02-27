Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:51+0300
https://ria.ru/20200227/1565288287.html
Список сайтов для "Доступного интернета" подготовят в течение месяца
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

Список сайтов для "Доступного интернета" подготовят в течение месяца

16:44 27.02.2020 (обновлено: 16:51 27.02.2020)
134
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Список сайтов для "Доступного интернета" будет готов в течение месяца, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
26 февраля, 12:50
Музаев: все задания ЕГЭ к 2023 году будут передавать через интернет
Помимо этого, предполагается, что в дальнейшем по всей территории страны будет обеспечен бесплатный доступ к "социально значимым" отечественным сервисам в интернете - пользователям не придется платить за интернет-трафик при их использовании.
"Где-то в течение месяца он (список таких сервисов - ред.) появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он точно не будет ограничен госсайтами", - сказал Шадаев.
712000
Обсудить 0
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила ситуацию вокруг полиса ОМС
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь и Минздрав подготовят график подключения ФАПов к интернету
Конкурс Евровидение
Дедлайн оглашения участников Евровидения назначили на 9 марта
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17
Кошка, пострадавшая во время пожаров 2017 года в Школе ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе
Ученые нашли необычную причину болезни сердца у кошек
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Прохожие в защитных медицинских масках
Глава МВД Германии отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине
Ноутбук
ЕР просит Роскомнадзор и МВД пресечь продажу снюсов в интернете
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Михаил Иванков
В Роструде рассказали, когда завершится модернизация центров занятости
Конституция Российской Федерации
В ЦИК оценили необходимость допучастков для голосования по Конституции
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Суд оставил приговор "петрозаводскому маньяку" без изменений
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия ожидает от ООН арбитражное разбирательство из-за невыдачи виз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния