Список сайтов для "Доступного интернета" подготовят в течение месяца

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Список сайтов для "Доступного интернета" будет готов в течение месяца, заявил журналистам глава Список сайтов для "Доступного интернета" будет готов в течение месяца, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.

Помимо этого, предполагается, что в дальнейшем по всей территории страны будет обеспечен бесплатный доступ к "социально значимым" отечественным сервисам в интернете - пользователям не придется платить за интернет-трафик при их использовании.