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Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"
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РИА Новости

Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"

16:38 27.02.2020 (обновлено: 18:38 27.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов во Львове, сообщает "Обозреватель".
По данным издания, присутствовавшая на заседании депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская не поддалась на провокации радикалов и отказалась публично называть Россию "страной-агрессором".
После этого националисты потребовали ее покинуть зал и сорвали заседание криками "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!"
В итоге депутат была вынуждена покинуть зал. На этом заседание закончилось.
Панорама зимнего Киева
25 февраля, 20:30
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
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Верховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеНаталия КоролевскаяЛьвовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Женщина, заслуживающая огромного уважения.
27 февраля, 17:09
OFOlga Fancelli
5310000
"Новая эра" - вот это-то и пугает. Думается мне ,что на Россию хотят еще одного нахлебника "повесить". (Будто нам одного "суверенного и независимого государства" стремящегося к "союзу" с бюджетом России, мало)
27 февраля, 16:59
Фома Фомич
6320112
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