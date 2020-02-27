Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов во Львове, сообщает "Обозреватель".
По данным издания, присутствовавшая на заседании депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская не поддалась на провокации радикалов и отказалась публично называть Россию "страной-агрессором".
После этого националисты потребовали ее покинуть зал и сорвали заседание криками "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!"
В итоге депутат была вынуждена покинуть зал. На этом заседание закончилось.
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