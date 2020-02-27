Эрдоган осудил убийства мусульман при беспорядках в Индии

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением убийств граждан Индии мусульманского вероисповедания во время беспорядков в индийской столице Нью-Дели.

В результате четырех дней столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве как минимум 34 человека погибли и более 200 пострадали. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти Дели ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

"Индия стала страной, где совершаются массовые убийства. Мусульман убивают индуисты. Как эти люди будут поддерживать мир во всем мире? Это невозможно", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.