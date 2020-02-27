Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:38+0300
https://ria.ru/20200227/1565287885.html
Эрдоган осудил убийства мусульман при беспорядках в Индии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102628_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_53b53adb91416294fdf222a11b4ccee1.jpg
РИА Новости

Эрдоган осудил убийства мусульман при беспорядках в Индии

16:38 27.02.2020
660
© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением убийств граждан Индии мусульманского вероисповедания во время беспорядков в индийской столице Нью-Дели.
В результате четырех дней столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве как минимум 34 человека погибли и более 200 пострадали. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти Дели ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.
"Индия стала страной, где совершаются массовые убийства. Мусульман убивают индуисты. Как эти люди будут поддерживать мир во всем мире? Это невозможно", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
Сотрудники спецподразделений во время беспорядков в Нью-Дели
Вчера, 09:48
МИД Индии призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели
532028
Обсудить 1
Нью-ДелиРеджеп Тайип ЭрдоганИндияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники спецподразделений во время беспорядков в Нью-Дели
МИД Индии призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели
Беспорядки в Нью-Дели
Число погибших в столкновениях в Нью-Дели выросло до 34
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция обсудит с Россией открытие неба над Сирией для беспилотников
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова призвала Браудера подключиться к защите Ассанжа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния